Jak dodawać emotikony na Facebooku? To prostsze niż myślisz

Emotikony mogą w szybki i prosty sposób przedstawić emocje piszących, lecz również przekazać nawet bardziej złożone wiadomości. Jak dodawać emotikony na Facebooku? W tych kilku krokach nauczymy cię je dodawać zarówno do publikowanych postów, jak i w wiadomościach na Messengerze.

Zwykle na Facebooku publikujemy treści czy rozmawiamy z innymi użytkownikami tej usługi na messengerze na smartfonach lub tabletach. Dodawanie emotikonów na Facebooku jest jednak nieco różne w zależności od tego czy korzystamy z komputera czy urządzenia mobilnego. Podpowiadamy, jak dodawać emotikony na Facebooku?

Jak dodawać emotikony na Facebooku na komputerze?

Jeśli korzystamy z przeglądarkowej wersji Facebooka na naszym komputerze stacjonarnym lub laptopie dodanie "buźki" wyrażającej emocje jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć ikonkę emoji lewym przyciskiem myszki, aby wyświetlić ekran wyboru śmiesznych ikonek do udostępnianego tekstu.

Archiwum prywatne

Na ekranie wyboru emoji wystarczy przewijać w górę i w dół kółkiem myszki lub skorzystać z gestu przewijania na touchpadzie laptopa by odsłonić więcej dostępnych ikon przedstawiających emocje, czynności, ludzi, zwierzęta i przedmioty. Pula emotikonów wbudowana w Facebooka jest dosyć pokaźna, więc ich wybór jest ułatwiony przez odpowiednie skrótu przenoszące nas do wybranej sekcji emoji.

Oprócz dodawania emoji użytkownicy mogą również dodawać "reakcje" na posty i komentarze, jak również na wiadomości wysłane przez messengera. By zareagować jedną z kilku dostępnych emocji, poza "lubię to", należy najechać kursorem na przycisk polubienia. Spowoduje to rozwinięcie listy dostępnych reakcji, spośród których można wybrać tę nas interesującą lewym przyciskiem myszki.

Archiwum prywatne

Dodawanie emotikonów na Facebooku na smartfonie lub tablecie

Niezależnie od tego z urządzenia jakiej firmy korzystamy zasada na dodawanie emotikonów do tekstu w przypadku nowej mobilnej aplikacji Facebooka jest bardzo prosta.

Na mobilnej wersji Facebooka kliknięcie w przycisk, który na komputerowej wersji przedstawia emoji, spowoduje uruchomienie ekranu dodania "naklejki" lub gifów. Ta dziwna zmiana w stosunku do komputerowego odpowiednika może wprawić wielu użytkowników w zakłopotanie.

Archiwum prywatne

Jak dodawać emotikony na Facebooku na urządzeniu mobilnym? Aby zrobić to należy kliknąć w klawiaturę ekranową. Dostępna tam ikonka emoji uruchomi ekran dodawania "buziek" i innych ikonek (m.in. jedzenie, zwierzęta i przedmioty). Tak wybrany emotikon możemy następnie wysłać klikając na przycisk wysłania wiadomości.

Archiwum prywatne

Mobilna wersja usługi umożliwia również dodawanie reakcji do postów i komentarzy użytkowników i stron, jak również reagowanie na wiadomości odebrane od znajomych na Messengerze. By dodać reakcję na urządzeniu mobilnym należy przytrzymać przycisk "lubię to" przy postach lub komentarzach (w przypadku Facebooka) lub przytrzymać odebraną wiadomość (w przypadku Messengera). Otrzymamy dzięki temu dostęp do puli kilku podstawowych reakcji, które ułatwią i przyspieszą komunikację.