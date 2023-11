Zdjęcie pojawiło się na kanale X należącym do Sił Powietrznych Izraela. SPICE to rodzina bomb opracowana właśnie w Izraelu, której nazwa pochodzi od elektrooptycznego zestawu naprowadzania GPS (Smart, Precise Impact, Cost-Effective), który przekształca zwykłe bomby w inteligentną broń precyzyjną. SPICE występują w wariantach 250, 1000 i najpotężniejszym 2000, co oznacza ich masę wyrażoną w funtach. SPICE-2000 waży więc około 907 kilogramów.