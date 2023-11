Mocarstwo krok od decyzji. Precyzyjne bomby mogą pomóc Izraelowi

Jak pisze amerykański dziennik, już 31 października do Kongresu trafiła formalna notyfikacja zamiaru przekazania sojusznikowi Spice Family Gliding Bomb Assemblies. Chodzi tu o gotowe bomby oraz zestawy do precyzyjnego kierowania bombami lotniczymi, które służą do przekształcania zrzucanych z powietrza niekierowanych bomb w bomby naprowadzane.