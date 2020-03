Izrael. Koronawirus przeszkodzi w wyborach? Specjalne lokale i pełna gotowość policji

W poniedziałek 2 marca rozpoczęły się trzecie w ciągu niespełna roku wybory parlamentarne w Izraelu. W związku z panującą epidemią koronawirusa, pracownicy Centralnej Komisji Wyborczej przygotowali specjalne lokale do głosowania dla osób objętych kwarantanną.

Poprzednie przedterminowe wybory odbyły się w kwietniu oraz wrześniu ubiegłego roku. W wyścigu o wejście do 120-miejscowego Knesetu, partia Netanjahu oraz jej najgroźniejszy polityczny oponent zdobyli podobną liczbę mandatów. Żadne z ugrupowań nie było w stanie sformować koalicji. Jak pokazują sondaże, podobnego scenariusza należy spodziewać się i tym razem.

Głosowanie z koronawirusem w tle

W Izraelu do głosowania uprawnionych jest około 6,5 miliona mieszkańców. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21:00 czasu polskiego. Pierwsze prognozowane wyniki powinny zostać podane po zakończeniu głosowania. Na oficjalne informacje Izraelczycy będą musieli poczekać najwcześniej do wtorkowego poranka.