"Samoloty przeleciały nad bazą lotniczą w Rumunii, co oznacza niezachwiane wsparcie. Lot stanowi potężną demonstrację wspólnych wartości i wzajemnego sojuszu , pomagając wzmocnić jedność NATO" – wyjaśniają USA. Generał James Hecker, dowódca Sił Powietrznych USA w Europie (USAFE) cytowany przez Defense Romania, zwraca natomiast uwagę na "wspólną zdolność do opracowywania i wdrażania strategii zapewniających płynną synchronizację ze sobą".

Określane mianem "kości" z uwagi na fonetyczną nazwę (B-one) bombowce są konstrukcją, której historia sięga lat 60. ubiegłego wieku. Wówczas USA pracowały nad stworzeniem maszyny strategicznej zdolnej do obserwacji radzieckiej przestrzeni powietrznej, a przy tym możliwości przenoszenia broni jądrowej.

Ostatecznie bombowce B-1B osiągnęły pełną zdolność bojową w październiku 1986 r. Ostatni wyprodukowany samolot opuścił natomiast fabrykę niewiele później, bo w 1988 r. "Kości" to bombowce unikalne nie tylko ze względu na to, że są uznawane za jedne z najgłośniejszych (bo generujących hałas na poziomie 140 dB) maszyn na świecie, ale przede wszystkim ze względu na specyficzną konstrukcję. B-1B charakteryzuje się zmienną geometrią skrzydeł, które mogą być ustawione pod różnymi kątami (15, 25, 45, 55, 67,7 stopni), by zapewnić możliwie niskie opory powietrza, a tym samym wysoką prędkość i duży zasięg.