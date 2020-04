ISS: Wirtualne odwiedziny na stacji kosmicznej. Teraz każdy z nas może być astronautą

Wirtualny spacer po ISS

Kolejna część ISS to Columbus, czyli moduł europejski. Jest największą, samodzielną europejską częścią całej stacji. Nowoczesny obiekt to około 75 metrów sześciennych, wyposażonych w zaawansowany sprzęt do przeprowadzania eksperymentów z dziedziny m.in. biologii roślin, fizyki płynów, heliofizyki czy fizjologii człowieka. Polski wkład w budowę Columbus'a to dwie miniaturowe anteny ARISS. Są projektem zespołu kierowanego przez dr. Pawła Kabacika z Politechniki Wrocławskiej.