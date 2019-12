WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Boeing wysyła pierwszą kapsułę załogową na ISS. Jeszcze w tym tygodniu Boeing ma zamiar wystrzelić swój statek kosmiczny Starliner na Międzynarodową Stację Kosmiczną pod koniec tego tygodnia. Jest to misja o kluczowym znaczeniu, ponieważ NASA planuje wznowienie lotów załogowych w 2020 roku. Boeing Starliner (NASA) Tym razem na pokładzie Starliner znajdzie się Rosie – manekin, nazwany tak na cześć Rosie Riveter, ikony kampanii zachęcającej kobiety do pracy w fabryce amunicji podczas II wojny światowej. - Jeśli zostaniemy pobłogosławieni wspaniałą pogodą, nie mogę się doczekać rozpoczęcia misji wcześnie w piątek rano – powiedziała Kathy Lueders, kierownik programu Commercial Crew Program NASA. - Statek kosmiczny jest w naprawdę dobrym stanie – dodał John Mulholland, wiceprezes i menedżer programu Boeing Commercial Crew Program. NASA współpracuje z technologicznymi gigantami W 2014 roku NASA rozpoczęła współpracę z Boeingiem i SpaceX. Współpraca zakładała wysłanie załogi kosmicznej na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Obie firmy mają aż dwa lata opóźnienia. NASA nie poddaje się i w przyszłym roku zamierza rozpocząć loty załogowe, o ile przeprowadzane testy zostaną ukończone bez żadnych problemów. Misja, która rozpocznie się w piątek potrwa osiem dni i będzie jedną z głównych prób. CST-100 Starliner wystartuje z Cape Canaveral (przylądek na południowo-wschodnim wybrzeżu USA) o 6:36 czasu lokalnego. Zostanie wystrzelony na rakiecie Atlas V zbudowanej przez United Launch Alliance i dotrze na stację 25 godzin później. Jego powrót na Ziemię przewidziano na 28 grudnia na godzinę 3:46 czasu lokalnego. Starliner ma wylądować na pustyni w Nowym Meksyku. Próba podjęta przez SpaceX Kapsuła załogowa SpaceX, znana jako Crew Dragon, w marcu tego roku podjęła podobną próbę. Różnica polegała na tym, że Crew Dragon wylądował w oceanie zamiast na suchym lądzie. W przeciwieństwie do poprzednich lat i poprzednich misji NASA nie jest właścicielem sprzętu, ale płaci firmom za ich usługi. Decyzja o tym została podjęta przez byłego prezydenta Baracka Obamę i miała na celu oszczędzenie pieniędzy podatników.