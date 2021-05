ISS uszkodzona. Stacja zderzyła się z kosmicznymi śmieciami

W zderzeniu z kosmicznymi śmieciami ucierpiał Canadarm2, czyli system zdalnie sterowanego manipulatora stacji kosmicznej. Jest to dźwig opracowany przez Kanadyjską Agencję Kosmiczną (CSA), który ISS wykorzystuje do różnego rodzaju manewrów, w tym do przenoszenia ładunków (o masie do 116 ton), dokowania wahadłowców, a także prac konserwacyjnych.