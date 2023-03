ISS pojawi się nad Polską. Podpowiadamy, kiedy jej wypatrywać

Od kilku dni nad Polską można obserwować przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej . O jednym z nich, który miał miejsce w niedzielę, 19 marca informował Zbyszek z portalu Nocne Niebo. Był to dłuższy przelot, trwający ok. 4-5 minut. Osoby, które przegapiły ten nocny spektakl, nie powinny się martwić. Już dzisiaj ISS ponownie pojawi się nad naszym krajem. Zgodnie z informacjami serwisu ISS Tracker będzie również widoczna w kolejnych dniach.

W poniedziałek 20 marca ISS przeleci nad Polską dwa razy. Pierwszy przelot rozpocznie się ok. 18:41 i zakończy o 18:47. Drugi przelot zacznie się o 20:17 i zakończy ok. 20:20. Są to godziny orientacyjne dla obserwatorów z centralnej Polski. Dokładny czas oraz trasę pokonywaną przez ISS można ustalić, korzystając ze wspomnianego serwisu ISS Tracker, Spot The Station lub aplikacji, o których wspomina Nocne Niebo - Heavens-above, Celestrak oraz Stellarium.