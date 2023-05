Iran odpalił pociski balistyczne. Prawdopodobnie na rosyjskim paliwie

Próbny start rakiety balistycznej Kheibar miał miejsce na poligonie wojskowym w prowincji Semnam. Jego skuteczność nie została potwierdzona przez niezależne źródła, ale informacje prezentowane przez irańskie wojsko i prasę są wyjątkowo niepokojące.

Możliwości irańskiego pocisku balistycznego

Kheibar (określany także Khorramshahr-4) to pocisk balistyczny średniego zasięgu . Irańczycy twierdzą, że może atakować cele w promieniu 2 000 km. Jego głowica waży aż 1 500 kg, ale rekompensuje to wyjątkowo lekki materiał kompozytowy płaszcza rakiety.

Wystrzelenie irańskiego pocisku Kheibar, 25 maja 2023 r © Licencjodawca

W informacjach na temat przebiegu testu najciekawsze okazało się jednak paliwo rakietowe. Irańczycy musieli zmienić jego rodzaj od czasu poprzednich testów pocisków Kheibar. Obecnie ich przygotowanie do wystrzelenia trwa zaledwie 12 minut. Rakieta musi być więc napełniona paliwem jeszcze przed rozpoczęciem procedury startowej i oczekiwać w tym stanie przez dłuższy czas.

Rosyjskie paliwo dla irańskich rakiet

Według portalu Defense Express Irańczycy nie byliby w stanie wprowadzić takiej innowacji samodzielnie. Nie dysponują bowiem odpowiednią technologią do produkcji paliwa rakietowego. Oficjalnie mają nawet program kosmiczny, ale służy on przede wszystkim do sankcjonowania podejrzanych zakupów.

Przydał się on chociażby w kwietniu tego roku. Pojawiły się wtedy doniesienia o zamówieniu przez Teheran dużej ilości nadchloranu amonu od firmy "Anozit". Jest to rosyjskie przedsiębiorstwo, a wspomniany surowiec to główny składnik stałego paliwa rakietowego.

Odbywający się miesiąc później test pocisku balistycznego z podejrzanymi usprawnieniami nie jest dowodem na to, że do zakupu doszło. Czyni go jednak prawdopodobnym. Pozwala też przypuszczać, że współpracy wojskowej między Moskwą a Teheranem ma się świetnie i to od dawna

Katarzyna Rutkowska, dziennikarka Wirtualnej Polski