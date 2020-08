Inwazja komarów tygrysich. Francuzi są przerażeni. Politycy: to niemożliwe do opanowania

Profesor Sylvie Manguin, specjalistka od chorób przenoszonych przez owady, przypomina na łamach "Le Figaro", że komary tygrysie przybyły z Azji do Europy w latach 70. XX wieku. - Korzystają z tego samego transportu co my, a ponieważ więcej podróżujemy, to mogą się rozprzestrzeniać. - dodaje.