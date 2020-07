Ekspertka: gryzące nas komarzyce czekały nawet kilka lat na wylęgnięcie

Czekają długo na naszą krew

Do tych gatunków, które w obecnym miesiącu najbardziej utrudniają nam życie, należy Aedes vexans - doskwier pastwiskowy. Jaja tego komara, złożone w wilgotnym miejscu, potrafią przetrwać nawet kilka lat i to w warunkach suszy czy mrozu. A kiedy w końcu zmyje je deszcz i dostaną się do zbiornika wodnego, to tam wykluwają się larwy, które przeobrażają się potem w poczwarki, a w końcu w dorosłe komary.