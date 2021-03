Internet, jakiego nie znamy, dzięki 6G. Padła data

Eksperci są zdania, że do 2030 roku będziemy w stanie odczuwać wirtualną rzeczywistość za pomocą wszystkich zmysłów. To tzw. internet zmysłów, czyli z ang. Internet of Senses (IoS). Dzięki niemu po raz pierwszy będziemy mogli wykorzystać zmysły dotyku, smaku czy węchu do odczuwania cyfrowego świata.