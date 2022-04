Internauci wzywają do bojkotu. Tym markom obrywa się najbardziej

SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, przeanalizowała ponad 75 tys. wypowiedzi we wszystkich językach europejskich na temat wojny w Ukrainie. Wśród marek, które spotkały się z najostrzejszą krytyką, znalazły się m.in. Leroy Merlin, Decathlon czy Auchan. Wpis na twitterowym koncie portalu The Kyiv Independent nawołujący do bojkotowania wspomnianych sklepów dotarł do ponad 3 mln Internautów i został polubiony 17 tys. razy.