Interesował się Strefą 51. W jego domu pojawiło się FBI i amerykańscy żołnierze

Arnu prowadzący stronę internetową "Dreamland Resort" wyjaśnił również, że przeszukania w jego domu nie miały związek z żadnymi oskarżeniami. Dodał też, że zarówno on, jak i społeczność zgromadzona wokół witryny popiera amerykańskie wojsko i rozumie konieczność chronienia tajemnicy ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Las Vegas Review Journal donosi, że przeszukania miały miejsce w dwóch domach należących do mężczyzny - w Las Vegas oraz Rachel. Pracujące na miejscu osoby miały zabezpieczyć kilka dowodów. Przedstawiciele amerykańskich służb na razie nie komentują przebiegu oraz celu śledztwa.

Strefa 51 (ang. Area 51), nazywana oficjalnie Air Force Flight Test Center, Detachment 3 to baza wojskowa znajdująca się w pobliżu wyschniętego jeziora Groom na południu stanu Nevada w rejonie bazy lotnictwa USA Nellis. Przez długi czas jej istnienie było ukrywane przed światem, co bez wątpienia przyczyniło się do tworzenia różnych teorii na temat celu jej działania i tego, co w sobie kryje. Większość z nich dotyczyła tworzenia technologii przyszłości oraz kosmitów.