Pandemia koronawirusa powoduje niezwykłe sny. Badacze wyjaśniają, dlaczego

Wpływ koronawirusa na sny

Ten problem bada co najmniej pięć różnych zespołów, którym do tej pory udało się ustalić, że nasze sny zmieniły się od czasu rozpoczęcia pandemii. Często są zabarwione stresem i podkreślają poczucie izolacji.

Patrick McNamara, profesor neurologii w Boston University School of Medicine w rozmowie z National Geographic zwrócił uwagę, że chociaż śnimy codziennie to często nie zapamiętujemy snów. W trakcie pandemii może się to zmienić i warto się na to przygotować. Zauważył również, że rosnący stres połączony z mniejszą ilością ruchu na co dzień może doprowadzić do pogorszenia się jakości snu.