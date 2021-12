Incydent na Niʻihau. Rozporządzenie Wykonawcze 9066, czyli jak powstały amerykańskie obozy koncentracyjne

Co więcej, po swojej pierwszej misji bojowej mógł pochwalić się zestrzeleniem jednego z amerykańskich myśliwców P-36, które na widok japońskich samolotów wystartowały do nierównej walki. Choć Nishikaichi zestrzelił samolot wroga, jego maszyna nie wyszła z powietrznego starcia bez szwanku – w kadłub i silnik trafiło kilka pocisków, uszkadzając go na tyle, że bezpieczny powrót na lotniskowiec stawał się z każdą chwilą coraz mniej realny.