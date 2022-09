Improwizowana wyrzutnia granatów Ukraińców. Jej wygląd może dziwić

Do sieci trafiły kolejne nagrania niestandardowego sprzętu wojskowego, którego Ukraińcy używają do obrony swojej ojczyzny. Materiał opublikowany przez Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy zwraca uwagę na dość mocno zmodyfikowaną wyrzutnię granatów z napędem rakietowym, przymocowaną do platformy kołowej i wyposażoną w pilota do zdalnego sterowania.