IMGW wydaje ostrzeżenie: niepokojąca zmiana pogody w weekend

Jeżeli planujecie aktywność poza domem, weźcie pod uwagę możliwość wystąpienia deszczu lub burz. Polecamy również śledzenie radaru burz online , by wiedzieć z wyprzedzeniem gdzie spodziewać się załamania pogody .

Temperatura maksymalna od 16°C do 20°C; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, od 11°C do 15°C.Wiatr przeważnie umiarkowany, ale w czasie burz jego prędkość może się wzmóc do 65 km/h.