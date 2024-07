Sankcje bolą Rosjan. Pięć rosyjskich samolotów Ił‑76 uziemionych

Przedsiębiorcy mieli w latach 2017-2022 mieli pozyskiwać łożyska kulkowe nieznanego pochodzenia i po sfałszowaniu dokumentacji dostarczać je do zakładów Aviastar w Uljanowsku produkujących samoloty Ił-76. Wadliwe łożyska spowodowały serię awarii oraz uziemienie pięciu samolotów Ił-76 co zostało uznane za szkodę interesów państwa w obliczu Ministerstwa Obrony Rosji, a także za uszczerbek w obronie i bezpieczeństwa Rosji.

Warto zaznaczyć, ze łożyska kulkowe są kluczowym elementem wielu części, a przed 2022 rokiem wedle raportu Center for Strategic and International Studies (CSIS) Rosja importowała z Europy i USA 55 proc. swoich potrzeb. Były to zazwyczaj łożyska najwyższej jakości, do których dostęp w wyniku sankcji został odcięty i Rosjanom zostały w zasadzie tylko źródła chińskie oferujące znacznie niższą jakość.