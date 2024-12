Ignis. Pierwsza polska Misja Technologiczno-Naukowa na ISS

W trakcie konferencji prasowej minister technologii i rozwoju Krzysztof Paszyk ogłosił, że pierwsza polska Misja Technologiczno-Naukowa na Międzynarodową Stację Kosmiczną będzie nosiła nazwę Ignis. Jak tłumaczył Sławosz Uznański - Ignis po łacińsku znaczy ogień, to energia, nasz zapłon, nasza iskra do budowania technologii. Astronauta projektowy ESA wyjaśnił również symbolikę logo polskiej misji.

Na logo znajduje się wiele symboli nawiązujących do naszej historii i dziedzictwa. Jak przekazał Sławosz Uznański, nad nazwą misji widoczny jest gwiazdozbiór Tarczy, znany również jako gwiazdozbiór Tarczy Sobieskiego. Ta specyficzna nazwa, którą nadał mu Heweliusz upamiętnienia zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku. Widoczna srebrna linia w górnej części patch’a symbolizuje horyzont – świt nowej ery w eksploracji kosmosu.

Góry, tworzące kontur Tatr, a dokładniej mówiąc Orlej Perci, uznawanej za najtrudniejszy szlak turystyczny w Tatrach, są z kolei nawiązaniem do trudnej drogi, jaką Polska musiała pokonać w ciągu ostatnich 30 lat w branży kosmicznej. Na logo, w centralnej jego części, widać również białego orła, symbolizującego polską gospodarkę. Jego ogon, przypominający płomienie to natomiast odwołanie do energii, z jaką Polska wchodzi w branżę kosmiczną. Warto również wspomnieć, że w nazwie misji – Ignis – druga litera "i" przyjmuje formę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.