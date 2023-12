Identyczne płatki śniegu. Czy w ogóle mogą istnieć?

Grudzień to miesiąc, kiedy za oknami coraz częściej pojawia się śnieg. Biorąc pod uwagę jego ilości na całym świecie, zasadnym jest zastanawianie się nad tym, czy to w ogóle możliwe, aby natura stworzyła dwa identyczne kryształy lodu. Portal IFL Science, który powołuje się na rozmowę z profesorem fizyki Kennethem Libbrechtem wyjaśnia, że szanse są praktycznie zerowe.

Czym tak właściwie są płatki śniegu i jak powstają?

Te mikroskopijne kryształki to struktury tworzące charakterystyczne i unikatowe wzory różniące się od siebie w zależności od temperatury i wilgotności, w jakich powstają. Tworzą się na skutek zamarzania wody w stanie gazowym bezpośrednio do cała stałego (lodu). W tym procesie brak stanu pośredniego, czyli pominięty jest stan płynny.

Największe płatki śniegu mogą tworzyć się nawet 45 minut – czytamy na IFL Science. W tym czasie wielokrotnie mogą zmieniać się warunki pogodowe, które nawet w najmniejszym stopniu wpływają na ostateczna formę kryształków. Tych natomiast istnieje niemal nieograniczona ilość, w związku z czym płatki mogą przybierać dowolną formę, różniąc się najdrobniejszymi szczegółami.

Rozwój płatków śniegu rozpoczyna się od sześciokątnej bryły (choć nie jest ona jedyną formą, która stanowi podstawę struktury), która powoli się rozwija i symetrycznie buduje wokół siebie unikatowe dzieła.

Większość płatków śniegu ma kształt sześciokątny, ale czasami mają one bardziej trójkątny kształt, a w rzadkich przypadkach są to prawie idealne trójkąty równoboczne Dr Kenneth Libbrecht

Czy istnieją i można znaleźć dwa takie same płatki śniegu?

Libbrecht zauważa, że żaden z płatków nie przejdzie przez te same warunki atmosferyczne dokładnie w tym samym czasie i miejscu. W związku z tym mikrozmiany wilgotności i temperatury, które oddziałują na płatki, nigdy nie będą identyczne. Wynika to z faktu, że w jednym miejscu i w tym samym czasie nigdy nie znajdą się dwa płatki śniegu.

– Jeśli przyjrzysz się tym maleńkim kryształkom, będą wyglądać podobnie – wyjaśnia Libbrecht. Nie oznacza to jednak, że będą takie same. – Jeśli spojrzysz na duże kryształy w kształcie gwiazdek, są one złożone, a złożoność wynika z warunków, w jakich rosną – kontynuuje. Naukowiec zauważa, że można próbować oszacować, ile jest różnych sposobów na tworzenie się płatka śniegu, jednak jest to astronomicznie duża liczba.

Libbrecht porównuje możliwość zbudowania dwóch takich samych kryształków śniegu do tasowania talii kart. Nie można potwierdzić ze 100-proc. pewnością, że nigdy nie uda się przetasować talii tak, aby dwa razy była ona ułożona w ten sam sposób, ale szanse na to są niewiarygodnie małe i można to uznać za niemożliwe.

Nie bez znaczenia pozostaje też możliwość znalezienia dwóch identycznych płatków. Samo ich utworzenie jest absurdalnie nieprawdopodobne, a do tego należy wziąć pod uwagę równie małą szansę wyszukania takich samych płatków na zewnątrz. Prawdopodobieństwo zdecydowanie wynosi zero – czytamy na IFL Science. Dwa identyczne płatki nie powstaną w naturze, a nawet gdyby to nastąpiło, nie istnieje możliwość znalezienia obu bliźniaczych struktur.

