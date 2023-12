Tajemnicze miejsce na Ziemi. Co dzieje się w Trójkącie Bermudzkim?

Metan wpływa też na gęstość powietrza, co stanowi zagrożenie dla samolotów. Choć to zjawisko, które występuje na niewielkim obszarze, przedostawanie się gazu z dużej głębokości na powierzchnię może generować ruchy mas powietrza skutkujące wystąpieniem turbulencji. Nie można wykluczyć, że metan jest w stanie stworzyć tak silne ruchy, by przelatujący samolot utracił swoją stateczność .

Jedną z takich katastrof jest lot Air France nr 447 z Rio de Janeiro do Paryża, który odbywał się w nocy z 31 maja na 1 czerwca 2009 r. Z raportu francuskiej agencji bezpieczeństwa lotniczego (BEA) wynika, że przyczyną katastrofy był błąd pilota związany z niesprawnymi wskaźnikami pilota. Załoga nieodpowiednio zareagowała na błędne wskazania czujników prędkości lotu (rurek Pitota), co doprowadziło do tego, że kąt natarcia samolotu przekroczył 40 stopni i zapoczątkował gwałtowne opadanie maszyny. Aribus A330 po dwóch minutach runął do Oceanu Atlantyckiego. Śmierć ponieśli wszyscy na pokładzie (228 osób).