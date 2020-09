I Am Greta. Słynna Greta Thunberg bohaterką pełnometrażowego filmu [ZOBACZ WIDEO]

Od klimatycznych strajków po globalny fenomen. Film "I Am Greta" ("Jestem Greta"), autorstwa szwedzkiego reżysera Nathana Grossmana, to próba uchwycenia kilku ostatnich lat aktywistki. Obraz pokazuje zarówno kluczowe momenty jej działalności, jak wystąpienia pod szwedzkim parlamentem, jak i słynną już wyprawę statkiem przez Ocean Atlantycki na Szczyt Klimatyczny ONZ .

Grossman chce jednak pokazać w "I Am Greta" także ten mniej znany wizerunek Grety Thunberg. Dokument ukazuje także jej życie prywatne i domowe, wzbogacając to o wywiady z aktywistką oraz o jej wypowiedzi na temat chorób, z którymi żyje - m.in. zespole Aspergera.

"I Am Greta" - trailer i premiera filmu

Film miał swoją premierę 3 września 2020 r. na 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Premiera dla większej publiczności odbędzie się dopiero 13 listopada w amerykańskiej sieci telewizyjnej Hulu. Film "I Am Greta" ma trafić także do dystrybucji kinowej, ale na obecną chwilę nie ma potwierdzenia, czy trafi do Polski.