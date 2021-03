Hodowla ryb na Księżycu. Naukowcy uważają, że to możliwe

Jak donosi "Hakai Magazine", plan francuskich naukowców zakłada hodowlę ryb na Księżycu przy użyciu żywych jaj wysłanych z Ziemi i wody pozyskanej z powierzchni Księżyca, jak donosi. Pomimo tego, że hodowla zwierząt na Srebrnym Globie może wydawać się dość oryginalnym pomysłem, eksperci przekonują, że jest to możliwe. Udowodnili to w trakcie testów.

Hodowla ryb na Srebrnym Globie

Podczas badań naukowcy z Centrum Kosmicznego Uniwersytetu Montpellier i Francuskiego Instytutu Badawczego Morza (IFREMER) włożyli jaja okonia morskiego i orłoryby (które uznali za bardziej wytrzymałe) do specjalnych maszyn. Urządzenia wibrowały i potrząsały ładunkiem w taki sposób, aby odtworzyć doświadczenia towarzyszące startowi rosyjskiej rakiety Sojuz .

Jak się okazało 76 proc. jaj okonia morskiego i 95 proc. jaj orłoryby wciąż się wykluwało, o czym eksperci informują na łamach czasopisma naukowego "Aquaculture International". Co więcej, jest to liczba porównywalna do liczby jaj wykluwających się w "normalnych" warunkach.