Rosja i Chiny będą wspólnie tworzyć bazy księżycowe. Jest porozumienie w tej sprawie

Jak donosi portal SpaceNews, Rosja pomoże Chinom w budowie Międzynarodowych Stacjach Badań Księżycowych (Lunar Research Station - ILRS). To bardzo ważny punkt w historii eksploracji kosmosu, który może wpłynąć na jej geopolityczny krajobraz.

Rosja i Chiny będą wspólnie eksplorować kosmos

Chiny to trzecie państwo, które po Stanach Zjednoczonych oraz Rosji dołączyło do elitarnego grona krajów, którym udało się wylądować na Księżycu, pobrać próbki skał i sprowadzić je na Ziemię. Teraz Chińczycy planują stworzyć ILRS, których celem jest zagwarantowanie długotrwałej obecności robotów na Księżycu. Porozumienie zakłada, że Rosjanie udostępnią swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie podróży kosmicznych. Jak jednak zaznacza SpaceNews, nie doszło jeszcze do ustalenia konkretnych założeń wstępnej umowy.