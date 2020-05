Nowa era lotów kosmicznych. Historyczna misja SpaceX i NASA

NASA i Space X mają powody do świętowania. Po wielu latach przygotowań i ogromnej liczbie przeprowadzonych testów, firmie Elona Muska udało się po raz pierwszy w swojej historii wysłać dwóch astronautów w podróż na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To pierwszy lot załogowy z terenu USA od blisko dekady.

Do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kapsuła z astronautami dotrze po ok. 19 godzinach. Przypomnijmy, że pierwsze podejście do startu rakiety Falcon 9 zakończyło się niepowodzeniem. Lot pierwotnie był planowany na 27 maja, jednak w rozpoczęciu misji przeszkodziły warunki pogodowe.