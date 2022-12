Haubice TRF1 już w Ukrainie. W mgnieniu oka ostrzeliwują Rosjan

Francuskie TRF1 zasiliły w grudniu ukraińską armię. Są one kolejnymi haubicami obok holowanych M777 dostarczonych przez USA, Kanadę i Australię oraz FH-70 od Włoch , które ostrzeliwują rosyjskie wojska.

Ukraina na początku września 2022 r. nabyła co najmniej 15 holowanych haubic TRF1 za pośrednictwem firmy S2M Equipment. W grudniu Siłom Zbrojnym Ukrainy dostarczono sześć egzemplarzy tej broni . Cała transakcja została wsparta przez Ministerstwo Sił Zbrojnych Francji.

TRF1 jest też wyposażona w półautomatyczny mechanizm ładowania, który umożliwia ośmioosobowej załodze oddanie szybkiej trójstrzałowej salwy w 15 sekund oraz prowadzenie ognia z szybkostrzelnością do 6 strz./min przez dwie minuty. Do tego dochodzi jeszcze agregat (silnik diesla) o mocy 53 KM służący do zasilania systemów hydraulicznych ułatwiających naprowadzanie działa na cel.