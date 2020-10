WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

bitcoin + 8 inwestowanie w bitcoinaplus500.plkryptowalutybranże przyszłościprzyszłośćmedycynareklamaedukacja 1 godzinę temu Artykuł sponsorowany 4 branże, które zyskują na znaczeniu wraz z rozwojem technologii Rozwój technologii jest w ostatnich latach niesamowicie dynamiczny. Niektórym osobom trudno wręcz nadążyć za kolejnymi nowinkami pojawiającymi się na rynku. Są jednak branże, dla których śledzenie kolejnych osiągów w dziedzinie technologii wydaje się niezbędne. Poszczególne firmy czy instytucje potrafią dzięki temu stać się wręcz liderami w swoich dziedzinach. Które branże zyskują na znaczeniu wraz z rozwojem technologii? Część z nich może być dla Was zaskoczeniem. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie 4 branże, które zyskują na znaczeniu wraz z rozwojem technologii (materiały partnera) Rynek inwestycyjny ze szczególnym uwzględnieniem kryptowalut Krytpowaluty same w sobie są technologiczną nowinką, którą z roku na rok zaczyna interesować coraz większa grupa ludzi. Gdy w 2009 roku na świecie pojawił się Bitcoin, dość szybko stało się jasne, że wirtualne monety będą w stanie dokonać swojego rodzaju rewolucji na rynku walutowym. BTC i podobne mu altcoiny w szybkim tempie zaczęły zyskiwać swoich zwolenników. Kryptowaluty okazały się bowiem nie tylko alternatywną metodą płatności, ale też interesującym instrumentem finansowym, w który można zainwestować realne pieniądze. W mgnieniu oka pojawiły się pierwsze giełdy kryptowalutowe pozwalające ulokować w wirtualnych monetach kapitał zgormadzony w bardziej tradycyjnych środkach. Z czasem na walutach kryptograficznych oparto też trading kontraktami CFD. Taki handel Bitcoinem i innymi altcoinami umożliwiają różnego rodzaju platformy inwestycyjne. Pozwalają one na dokonywanie wszelkich operacji inwestycyjnych w dowolnym miejscu na ziemi. Wystarczy dowolne urządzenie mobilne oraz dostęp do internetu, by na bieżąco móc monitorować sytuację rynkową. Warto dodać, że wraz z rozwojem technologii ewoluował trading nie tylko kryptowalut, ale także innych aktywów. Między innymi dzięki pojawieniu się mobilnych platform inwestycyjnych, lokowanie kapitału w różne aktywa stało się po prostu ogólnodostępne. Dziś traderem może zostać dosłownie każdy i to bez potrzeby wychodzenia z domu. Edukacja Edukacja, jako branża, przez wielu uznawana jest za zacofaną i nieprzystosowaną do funkcjonowania w XXI wieku. To jednak tylko pozory – na całym świecie od dawna wykorzystuje się osiągi techniki do zwiększenia efektywności nauczania. Za prosty przykład niech posłuży fakt, że w szkołach coraz częściej, zamiast tradycyjnych tablic i kredy, spotkać można tablice interaktywne. A to tak naprawdę tylko niewielki procent tego, jak edukacja i technologia są ze sobą ściśle powiązane. Platformy e-laerningowe, studia i kursy online, aplikacje pozwalające zwiększyć wydajność uczenia się – podobnych wynalazków można zliczyć bez liku. Co istotne – wydarzenia z ostatnich miesięcy pokazują, że na tym polu jest jeszcze ogromny potencjał do wykorzystania. Nauczanie zdalne w czasie wiosennego pokazało, że polskie szkoły nie są w pełni gotowe do przeprowadzania zajęć w takim trybie. Największym problemem okazał się brak wygodnej w użyciu (zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli) platformy, dzięki której lekcje mogłyby przynajmniej w pewnym stopniu zachować pozory tych tradycyjnych, przeprowadzanych w klasach. Edukacja z całą pewnością nie zaprzestanie czerpać z osiągnięć technologicznych. Wręcz przeciwnie – mając na uwadze fakt, jak dziś wiele uwagi zwraca się się m.in. na kwestię personalizacji czy analityki, to w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się pojawienia kolejnych narzędzi usprawniających proces nauczania. Reklama Na prawdziwy przeskok technologiczny musiała być gotowa branża reklamowa. Powód był prosty – w niesamowitym tempie, zmienił się sposób wchodzenia konsumentów w interakcję z mediami. Wcześniej reklamy oglądało się tylko w telewizji, słuchało w radiu czy spotykało się je w prasie drukowanej. Gdy internet zaczął święcić tryumfy, jasne stało się, że to właśnie w sieci najlepiej będzie pochwalić się swoimi produktami czy usługami. Ważne było jednak to, by przystosować komunikaty do nowego medium. Dotąd komunikacja marki z klientem była jednostronna – narrację narzucała strona reklamująca się. W internecie ten przekaz jest obustronny – odbiorca komunikatu może jasno i wyraźnie wyrazić swoją opinię i wejść z marką w interakcję. Branża reklamowa bardzo dobrze poradziła sobie z tym zjawiskiem i dziś czerpie z rozwoju technologicznego garściami. Pojawienie się chociażby social mediów pomogło w stworzeniu algorytmów, które dobierają użytkownikowi reklamy spersonalizowane do jego potrzeb czy zainteresowań. To z kolei zwiększa szanse na sprzedaż i ostateczny zysk danej firmy. Na tym oczywiście branża reklamowa nie poprzestanie – można śmiało sądzić, że skrzętnie wykorzysta ona każdą kolejną technologiczną nowinkę, by jeszcze lepiej trafić z poszczególnymi komunikatami do swoich odbiorców. Medycyna Branża medyczna zdecydowanie rozwinęła się dzięki technologii. Nie chodzi tylko o pojawienie się nowych maszyn czy sprzętów, które lepiej diagnozują choroby czy pomagają przeprowadzić skomplikowane operacje. Cyfrowa rewolucja dotknęła też bardziej przyziemne sfery światowej opieki zdrowotnej – zdigitlizowana została chociażby papierowa dotąd dokumentacja pacjentów.

I owszem, w Polsce zmiany te zachodzą niebywale wolno, co nie do końca wynika z funkcjonowania poszczególnych placówek zdrowotnych, ale panującego w naszym kraju systemu. Jednak nawet i u nas bez problemu można wskazać pomniejsze zmiany wynikające właśnie z silnego związku branży medycznej z technologią (chociażby funkcjonujące od początku tego roku e-recepty. Nie da się też ukryć, że na świecie rozwój technologiczny był w stanie znacząco poprawić jakość leczenia na każdym możliwym poziomie. Podobnie jak w przypadku pozostałych branż – związek medycyny z technologią będzie w przyszłości niezwykle mocny. Nierozwiązanych problemów natury zdrowotnej jest jeszcze bardzo dużo, a to woda na młyn dla ludzi odpowiedzialnych za wdrażanie w życie innowacyjnych pomysłów opartych na mniej lub bardziej zaawansowanej technologii. Uwaga: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.