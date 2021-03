Gruzja: pierwszy "nowy" Su-25 już lata. Zobacz wideo

Celem prowadzonych prac jest "odnowienie floty samolotów Su-25 znajdującej się na wyposażeniu Sił Powietrznych Gruzji ", poinformował minister obrony. Najprawdopodobniej maszyny będą produkowane we współpracy z Ukrainą i Izraelem. Chociaż pierwszymi odbiorcami mają zostać gruzińskie sił zbrojne, to planowana jest również budowa samolotów na eksport.

Izraelska spółka Elbit Systems od lat współpracuje z gruzińskimi władzami w przemyśle zbrojeniowym oraz lotniczym, więc to partnerstwo wygląda naturalnie. Co więcej, firma zdobyła również doświadczenie, współpracując z Polską w dostosowywaniu samolotów do standardów NATO, co jest dla Gruzji dodatkową korzyścią.