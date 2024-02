Groźny incydent w kosmosie. Satelity Rosji i USA znalazły się "nieprzyjemnie blisko"

W środę, 28 lutego na orbicie doszło do niebezpiecznego incydentu. Aktywny satelita TIMED (Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission) będący własnością NASA, minął w odległości ok. 20 metrów nieaktywnego, rosyjskiego satelitę szpiegowskiego Cosmos 2221. Sytuacja była o tyle trudna, że w zdarzeniu brały udział niesterowne satelity. Zdaniem NASA nie będzie to jedyne takie spotkanie jej urządzenia z rosyjskim satelitą.