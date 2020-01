Groźne oszustwo powraca - stracił 18 tys zł. Policja ostrzega przed fałszywymi SMS-ami

Dostałeś SMS z prośbą o dopłatę do przesyłki? Policja ostrzega, że oszustwo wciąż jest aktualne i niestety jego ofiarą padły kolejne osoby.

Policja zwraca się z apelem o ostrożność. Chodzi o SMS-y, które przychodzą do nas z nieznanego źródła. O fałszywych wiadomościach, w których przestępcy podszywali się pod firmy kurierskie, pisaliśmy już jakiś czas temu . Jednak jak się okazuje, skala oszustw i wyłudzeń jest na tyle duża, że policja postanowiła ponownie przypomnieć o tym temacie.

Chociaż oszustwo nie jest niczym nowym, to przestępcy wciąż modyfikują swoje metody działania i naciągają kolejne ofiary. W tym przypadku mamy do czynienia z wiadomościami zawierającymi linki przypominające do złudzenia strony banków czy operatorów płatności.