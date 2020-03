Grenlandia zarobi na zmianach klimatu. Będzie sprzedawać wodę z lodowców

Grenlandia nie zamierza bezczynnie patrzeć na topniejące lodowce. Władze kraju planują wyłapywać z nich słodką wodę i dzielić się nią z resztą świata. "Są kraje, dla których ten produkt będzie na wagę złota" - komentuje minister.

Choć globalne ocieplenie bez wątpienia jest niepokojącym zjawiskiem, Grenlandia widzi w nim także plus, w postaci szansy dla nowych gałęzi gospodarki. Władze autonomicznej wyspy, politycznie należącej do Danii chcą wydać pozwolenie 16 przedsiębiorstwom na odzyskiwanie i sprzedaż słodkiej wody powstającej na skutek topnienia lodowców. Takie rozwiązanie nie tylko pomoże w rozwinięciu gospodarki, ale także przyczyni się do rozwiązania problemu suszy w niektórych krajach świata.