Grenlandia: Ogromny kawałek największego lodowca oddzielił się od niego i wpadł do morza

Największy lodowiec Grenlandii rozpada się

Jasno Box, profesor glacjologii z GeologicalSurvey of Denmark and Greenland (GEUS) w rozmowie z AFP przyznał, że zmiany na tym największym istniejącym szelfie lodowym przyśpieszyły.

Topnienie pokrywy lodowej Grenlandii przyczyniło się do wzrostu poziomu morza o 1,1 cm w latach 1992-2018, jak wynika z badań opublikowanych w grudniu na łamach czasopisma naukowego "Nature".

Niebezpieczne zmiany klimatu

Nowsze badania zrealizowane na University of Lincoln w Anglii, wskazują natomiast, że topniejący lód na Grenlandii może spowodować wzrost poziomu morza od 10 do nawet 12 cm do 2100 roku. Średnie temperatury w tym regionie wzrosły od 1980 roku o trzy stopnie Celsjusza, a wszystko wskazuje, że 2020 roku będzie rekordowy pod względem temperatur.