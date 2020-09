Setki dziwnych kraterów na Syberii. Powstają przez niepokojące zjawisko

Rosjanie obserwują na Syberii dość nietypowe zjawisko. Kilka lat temu zrobiło się głośno o kraterach wykrytych w rejonie Jamału. Skąd biorą się setki ogromnych dziur w powierzchni?

Jamał należy do obszarów wiecznej zmarzliny. Jednakże za sprawą kryzysu klimatycznego wkrótce się to zmieni. Póki co, przez większość dni w roku temperatury w tym regionie nie przekraczają 0 stopni Celsjusza. Jednym z efektów tego zjawiska jest utrzymywanie gazów cieplarnianych w glebie.

Pod powierzchnią wiecznej zmarzliny dochodzi do rozkładu materii organicznej, a jednym z wyników tego procesu jest powstawanie metanu. Ze względu na wyższe średnie temperatury na terenie całego świata, a więc i Syberii, wieczna zmarzlina zaczyna topnieć i zwiększać emisję gazu. To jeszcze bardziej napędza zmiany klimatyczne, co następnie przekłada się na intensyfikację samego zjawiska. W wyniku uwalniania się metanu, dochodzi do jego sporego nagromadzenia i niekiedy do eksplozji.

Сенсационная находка: на Ямале вновь обнаружили огромную воронку

I tak właśnie mają powstawać syberyjskie kratery. Całkiem niedawno naukowcy odkryli kolejną ogromną dziurę w powierzchni. W jej wnętrzu dałoby się zmieścić 16-piętrowy blok. Obecnie blisko 2/3 obszaru Rosji zajmuje wieczna zmarzlina. A pod nią kryją się ogromne pokłady metanu, który napędza zmiany klimatyczne dużo szybciej niż dwutlenek węgla. Dodatkowo, w odpowiednich warunkach podczas mieszania się z powietrzem, ten gaz może doprowadzić do wybuchu.

"To dzieje się tak szybko i w tak odległych, trudnych do monitorowania miejscach, że nie doczekaliśmy się jeszcze wyczerpujących badań tłumaczących powstawanie tych kraterów. Sprzęt mamy coraz bardziej czuły, więc jest szansa by się to w przyszłości zmieniło" – mówił dla Newsweeka Jewgienij Szuwilin z rosyjskiej firmy SCHR.