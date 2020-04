Google Doodle dla służby zdrowia. Porady, jak możemy pomóc zatrzymać koronawirusa

Na całym świecie koronawirus SARS-CoV-2 został potwierdzony już u ponad 1,3 mln pacjentów. W Polsce liczba chorych także rośnie - zgodnie z najnowszymi danymi wykryto już ponad 4000 przypadków. O ile w Chinach epidemia zaczyna wygadać, to w USA, Hiszpanii czy Włoszech liczba chorych rośnie w bardzo dużym tempie.

Cały świat zmaga się z niedoborami sprzętu medycznego który pomógłby ratować życie osobom w stanie krytycznym. To bardzo trudny czas dla wszystkich pracowników służby zdrowia, dlatego Goolge postanowił uhonorować ich i podziękować za ich pracę w dzisiejszym Doodle'u.

Do najczęstszych objawów COVID-19, potwierdzonych przez WHO należą:

Prowadzone są również badania, czy zapalenie spojówki może być jednym z objawów choroby . Badacze zauważyli także, że w wielu przypadkach, nosiciele SARS-CoV-2 byli zakażeni również innymi wirusami, np. grypy . To może dodatkowo utrudniać odpowiednią diagnozę i przyczynić się do rozprzestrzenienia COVID-19.

Przypominamy jednocześnie, że większość przypadków zakażenia koronawirusem z Wuhan przebiega bardzo łagodnie, co potwierdzają kolejne badania prowadzone w Chinach. Jeżeli zauważymy u siebie łagodne objawy, możemy je złagodzić odpoczynkiem, piciem dużej ilości płynów oraz nawilżaniem powietrza by złagodzić kaszel. Ważne jest, by nie wychodzić z domu, dopóki nie wyzdrowiejemy. W cięższych przypadkach należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.