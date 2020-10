Godziny dla seniorów. Jeśli się zapomnisz, będzie cię to dużo kosztować

Przyczyną wprowadzenia godzin dla seniorów jest chęć ograniczenia ich kontaktów z większymi skupiskami ludzi, gdyż osoby po 60. roku życia należą do grupy wysokiego ryzyka ciężkiego przechodzenia COVID-19, które może skutkować nawet śmiercią.

Godziny dla seniorów – kary za wejście do sklepów

Za wejście do sklepu w tych godzinach pomimo zakazu grozi policja, może wystawić mandat w wysokości 500 zł. Jednak to nie wszystko. Także Sanepid może nałożyć karę administracyjną w związku z nieprzestrzeganiem rządowego rozporządzenia, w wysokości od 10 do 30 tys. zł.