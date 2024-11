Głosują nawet w kosmosie. To nie takie proste zadanie

W USA rozstrzygnie się, kto zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Odpowiedź na to pytanie przyniosą wyniki głosowania, w którym udział wezmą miliony uprawnionych osób. Co jednak z tymi, którzy podczas tego sądnego dla USA dnia znajdują się w kosmosie?

Na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) znajduje się obecnie czworo astronautów NASA: Don Pettit, Nick Hague, Butch Wilmore i Sunita Williams. Jeszcze we wrześniu Williams mówiła, że głosowanie "to bardzo ważny obowiązek, który mamy jako obywatele USA", jednak w jakiś sposób ten obowiązek należy spełnić, a w kosmosie – jak może się wydawać – nie istnieją odpowiednie warunki, aby oddać głos.

Okazuje się jednak, że nawet przebywając ok. 400 km nad powierzchnią Ziemi astronauci mogą bez przeszkód zagłosować. Jak to w ogóle możliwe? Astronauci musieli wcześniej wypełnić odpowiedni wniosek Federal Postcard Applications (FPCA), jednak z dużym wyprzedzeniem zrobiła to najprawdopodobniej tylko część osób przebywających na ISS. Przypomnijmy, że Williams i Wilmore mieli wrócić wcześniej na Ziemię (i tutaj zagłosować), jednak kłopoty Starlinera wymusiły zmianę planów , a dwójka Amerykanów musiała zostać dłużej w kosmosie.

W wypełnionych wnioskach astronauci – zgodnie z ustawą uchwaloną w 1997 r. przez USA – mogą wpisać jako swoje miejsce zamieszkania niską orbitę okołoziemską. Przebywający w przestrzeni kosmicznej Amerykanie otrzymują zaszyfrowane karty wyborcze na komputery znajdujące się na ISS. Kiedy zainteresowani oddadzą głos, pliki są przekazywane do satelity, skąd następnie trafiają do stacji naziemnej. W dalszej kolejności zaszyfrowane karty (już na Ziemi) stacja przekazuje do bazy NASA w Houston, a na końcu – do komisji wyborczej.