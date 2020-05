Globalne ocieplenie kontra alkohol. Ulubione trunki zagrożone

Niemieccy winiarze po raz pierwszy od lat nie mogli wyprodukować lodowego wina - informował niedawno Guardian . Ten wyjątkowy trunek powstaje w specjalnych warunkach. Minimalna temperatura do zbioru to kilka stopni na minusie. Sęk w tym, że takich mrozów nie było - w winiarskich regionach miniona zima była ciepła.

Wino lodowe już teraz są limitowanym i drogim specjałem, a coraz wyższe średnie temperatury sprawiają, że w najbliższym czasie mogą stać się jeszcze większym rarytasem. Teoretycznie to strata dla niewielkiej grupy, ale nie cieszcie się zbyt wcześnie. Globalne ocieplenie może dotknąć każdego smakosza.

Duża temperatura = inne wino

Już w 2018 roku winiarze zmuszeni byli wcześniej rozpoczynać zbiory, bo winogrona dojrzewały zbyt szybko. Ich wczesne dojrzewanie we Włoszech ma wpływ na smak - są mniej kwaśne, za to bardziej słodkie. Z kolei Hiszpanie zwracają uwagę, że rosnąca temperatura sprawia, że wina mają większą zawartość alkoholu. O ile niektórych ta wiadomość pozornie może ucieszyć, tak smakosze narzekać będą na ich ciężkość. Mówiąc wprost, ulubiony trunek już niebawem może smakować inaczej - lub po prostu gorzej.

Ale ocieplający się klimat to nie tylko wyższa temperatura. Winiarze muszą radzić sobie z wcześniej rzadziej występującymi zjawiskami, jak np. gradobicia, które przed laty nie należały do częstych. Obfite opady gradu to oczywiście duże szkody dla wszelkich upraw.