"Krwisty krzyż" na niebie. Naukowcy nie wiedzą, czym był

Wiele osób w tamtych czasach sądziło, że to zjawisko było znakiem z boską intencją, co nabrało szczególnego znaczenia w kontekście ówczesnego politycznego napięcia. Opis tego zjawiska zachował się w Anglo-Saxon Chronicle, lecz dopiero Jonathon Allen, student z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz, zwrócił na nie uwagę w 2012 r. Allen inspirował się odkryciami japońskich badaczy, którzy natrafili na ślady silnego promieniowania w cedrach pochodzących z roku 774.

Chociaż zwykle takie anomalie w poziomach węgla-14 wskazują na intensywne rozbłyski słoneczne, istnieją wątpliwości co do tej hipotezy. Po pierwsze, nie zarejestrowano wtedy żadnych rozbłysków słonecznych, a po drugie, nawet najsilniejsze znane zjawiska tego typu nie mogłyby wywołać tak dużych zmian.

Jedna z przedstawianych teorii sugeruje, że winowajcą mogły być wybuchy supernowych, które wytwarzają ogromne ilości promieniowania gamma. W teorii taki wybuch mógł odpowiadać za wykryte promieniowanie, jednak brak dowodów na to, by supernowa eksplodowała w pobliżu Ziemi w tamtym okresie. Allen postulował, że supernowa mogła być osłonięta przez obłok pyłu, który zasłonił światło i stworzył wieczorne zjawisko czerwonego krzyża. Astronom Geza Gyuk sugeruje, że to powodowane pyłem rozproszenie światła mogło stworzyć tę formację.