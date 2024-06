Gigantyczne wirusy z Grenlandii. Nigdy wcześniej nie widziano ich na lodzie

Trwająca na Grenlandii wiosna budzi do życia wiele różnych gatunków. Jak donosi Eureka Alert, wśród nich są glony, które kwitnąc, zaciemniają duże połacie lodu. W efekcie tego procesu jego zdolność do odbijania światła słonecznego maleje. To z kolei przyspiesza topnienie lodu i negatywnie wpływa na globalne ocieplenie. Naukowcy mają jednak nadzieję, że ich najnowsze odkrycie pomoże w walce z glonami rosnącymi na grenlandzkim lodzie.