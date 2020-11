Gigantyczna góra lodowa na kursie kolizyjnym z terytorium należącym do Wielkiej Brytanii

Ogromna góra lodowa A68a ma obecnie 150 km długości i 48 km szerokości. Od momentu jej oderwania się od szelfu lodowego Larsen C w 2017 roku, pokonała około 1400 km, przemierzając obszar znany jako "aleja gór lodowych". Według najnowszych informacji A68a znajduje się 500 km od Georgii Południowej.

Cook w rozmowie z "The Guardian" przyznała, że góra lodowa podąża szlakiem, który już wcześniej przemierzały podobne obiekty. Jednak jej ostateczny los jest trudny do przewidzenia. Wynika to m.in. z kształtu A68a, ale też prądów wodnych czy zmieniających się wzorców pogodowych. Góra lodowa może się rozpaść lub osiąść na mieliźnie.