Tajemnicza broń w Ukrainie zniszczona. Pochodziła od sojusznika Rosji

Bulsae-4, który wszedł do służby w 2010 r., bazuje na północnokoreańskim pojeździe opancerzonym M-2010 6x6. Ma on masę ponad 14 ton, długość 7,65 m i szerokość 2,9 m. Pojazd jest w stanie rozwinąć maksymalną prędkość do 90 km/h na drogach, a jego zasięg szacuje się na ok. 500 km przy pełnym zbiorniku paliwa. Na dachu pojazdu zamontowano wyrzutnię, która może pomieścić do ośmiu kierowanych pocisków przeciwpancernych. Jej zasięg szacowany jest na 10-25 km. Na pokładzie Bulsae-4 zmieści się 2-3-osobowa załoga, w tym kierowca i osoba odpowiedzialna za sterowanie wyrzutnią. Pancerz pojazdu chronią ją przed ostrzałem z broni strzeleckiej 7,62 mm i odłamkami pocisków artyleryjskich.