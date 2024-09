Gdzie znajduje się najgorętsze miejsce na Ziemi? Właśnie odnotowano tu upalne lato

Tegoroczne lato w Dolinie Śmierci, w Kalifornii, przeszło do historii jako jedno z najgorętszych. Wysokie temperatury, jakie panowały tam przez trzy miesiące, sprawiły, że miejsce to po raz kolejny zasłużyło na miano najgorętszego miejsca na Ziemi. Średnia dzienna temperatura w okresie od czerwca do sierpnia 2024 roku wyniosła rekordowe 40,3°C (104,5°F), bijąc tym samym poprzednie rekordy. W szczególności lipiec okazał się najbardziej ekstremalnym miesiącem, z temperaturami sięgającymi nawet 54°C (129,2°F).