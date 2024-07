Ponad 39 stopni Celsjusza. Co piąty z nas już to przeżył

W tym samym miesiącu, w wyniku ekstremalnie wysokiej temperatury, doszło do eksplozji w kambodżańskiej bazie wojskowej, co spowodowało śmierć 20 żołnierzy. W Meksyku, dziesiątki małp z rodzaju wyjców zginęły z powodu upałów - ich martwe ciała spadały z gałęzi drzew.

"Washington Post", korzystając z zebranych danych meteorologicznych z ponad 14 tysięcy miejsc na całym świecie, oszacował w ostatnich dniach, że ponad 1,5 miliarda ludzi do końca maja 2024 roku doświadczyło skutków skrajnych temperatur. Miasta uwzględnione w analizie zamieszkuje nieco mniej niż połowa światowej populacji, co sugeruje, że liczba osób narażonych na niebezpieczne upały może być znacznie wyższa.

Zdaniem autorów, to globalne ocieplenie jest przyczyną wzrostu temperatur, co prowadzi do zwiększenia liczby dni, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Jako przykład podano Bangkok, gdzie w tym roku odnotowano już 76 dni ze skrajnymi temperaturami. To ponad dwukrotnie więcej niż średnia dla stolicy Tajlandii.