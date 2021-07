Galaktyczne tsunami. Naukowcy wiedzą, co za nimi stoi

Naukowcy wykryli kosmiczne "tsunami"

Jest to możliwe, bo w obszarze znajdującym się najbliżej czarnej dziury występuje bardzo silny efekt grawitacyjny. To za jego sprawą dochodzi do podgrzania spadającej materii do temperatury sięgającej milionów stopni. Podgrzana materia świeci, emitując promieniowanie rentgenowskie i ogrzewając otaczający ją gaz, co w konsekwencji może doprowadzić do ekstremalnych zjawisk w dysku akrecyjnym (wirującej strukturze z gazu i pyłu) otaczającym czarną dziurę.