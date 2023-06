Czy czekają nas jasne noce? Coś się dzieje w Betelgezie

Betelgeza z całą pewnością wybuchnie jako supernowa, lecz nie ma pewności co do tego kiedy się to wydarzy. Co jakiś czas gwałtowne zmiany jasności gwiazdy rozbudzają fantazję obserwatorów i prowadzą do baczniejszego przyglądania się jej. W 2020 roku mieliśmy do czynienia z gwałtownym spadkiem jasności tego ciała niebieskiego, a teraz dzieje się z nią coś zgoła odmiennego. Jasność Betelgezy nagle skoczyła o około 50 proc.