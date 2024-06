Fikcyjna baza przeciwnika. Chiny "trzymają" w niej F‑35 i F‑22

Zdjęcia pochodzące z Google Earth sugerują, że na pustyni Taklamakan rozmieszczono ponad 20 replik amerykańskich myśliwców. Niektóre z nich zostały częściowo lub całkowicie zniszczone. Clash Report donosi na platformie X, że służą one Siłom Powietrznym Armii Ludowo-Wyzwoleńczej do ćwiczenia ataków powietrznych na F-35 oraz F-22, czyli najlepsze myśliwce w arsenale Stanów Zjednoczonych.

Chengdu J-20 to chiński samolot, określany jako maszyna przewagi powietrznej 5. generacji, który według Pekinu może rzucić wyzwanie amerykańskiemu lotnictwu. Samolot został wykonany w technologii obniżonej wykrywalności. Serwis Military History przypomina, że J-20 jest trzecim na świecie operacyjnym myśliwcem piątej generacji po F-22 i F-35. Dlatego J-20 to duża maszyna, o długości około 20 metrów i rozpiętości skrzydeł 13-14 m. Szacowana maksymalna masa tej konstrukcji sięga nawet 37 ton, prędkość – 2100 km/h, a zasięg to co najmniej 2700 km. Podstawowym uzbrojeniem J-20 są pociski PL-15, uznawane za kopię amerykańskich AIM-120 AMRAAM o zasięgu nawet 200 km.