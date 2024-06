Chińskie kopiuj wklej. Pekin będzie miał własny USS Zumwalt?

Serwis Defence Romania zwraca uwagę, że Chińczycy prowadzą niezwykle aktywną działalność szpiegowską jeśli chodzi o amerykański przemysł obronny. Warto przypomnieć, że w 2014 r. Su Bin, obywatel Chin przebywający w Kanadzie został oskarżony o szpiegostwo przemysłowe. Wśród postawionych mu zarzutów znajdował się ten dotyczący kradzieży niejawnych danych z serwerów koncernów Boeing i Lockheed Martin. Mowa o danych na temat samolotów transportowych C-17 Globemaster i myśliwców F-35 oraz F-22. Mężczyzna został ekstradowany do USA, gdzie w 2016 r. przed sądem federalnym Kalifornii przyznał się do winy.

Zdjęcie, które ukazało się w chińskim serwisie Sina Weibo, szybko zyskało dużą popularność. Analityk wojskowy HI Sutton stwierdził, że jest ono prawdziwe. Widać na nim chińską jednostkę o podobnej konstrukcji do niszczycieli USS Zumwalt. Jest ona jednak mniejsza, a wielkością bliżej jej do amerykańskich bezzałogowych okrętów Sea Hunter, które służą do śledzenia okrętów podwodnych. W USS Zumwalt (i najprawdopodobniej również w chińskim okręcie) odwrócona konstrukcja dzioba ma zwiększać zanurzenie okrętu i jednocześnie zwiększać jego prędkość. Z kolei ścięte powierzchnie i wykorzystana w jednostce technologia stealth mają czynić okręt niewidocznym dla wrogich radarów. Tak samo jak i zastosowane kompozytowe materiały.