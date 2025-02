Posąg Maryi "płakał" krwią. Sprawdzili DNA i jest problem

W 2014 r. Gisella Cardia zakupiła figurkę Matki Boskiej w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Według jej relacji posąd miał później rzekomo płakać krwią. Te niezwykłe doniesienia przyciągnęły pielgrzymów do Trevignano Romano we Włoszech. Jednak badania przeprowadzone przez diecezję Civita Castellana w 2024 r. wskazywały, że nie mamy do czynienia ze zjawiskiem nadprzyrodzonym.